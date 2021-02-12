BABA-KIZ ARASINDA GERİLİM



Her ne kadar babasının sağlık sorunları Spears'ı etkilese de Britney Spears, bir süre önce Jamie Spears ile gerilim yaşamıştı. Spears'ın 2007'de yaşadığı zihinsel çöküntü nedeniyle babası kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olmuştu. Şarkıcı, geçen yıl Jamie Spears'ın yegane vasi rolünü sonlandırmak için mahkemeye başvurmuştu ancak Britney Spears'ın talebi reddedilmişti.

"BABAMDAN KORKUYORUM"

Spears, Los Angeles'ta görülen davada hakimin babasının işlerini denetleme rolünden alınmasını talep etti. 38 yaşındaki şarkıcının avukatları Jamie Spears ve Britney Spears'ın herhangi bir iş ilişkisinin olmadığını ve konuşmadıklarını söyledi. Şarkıcının avukatı Samuel D. Ingham, Spears'ın kendisine defalarca babasından korktuğunu söylediğini açıkladı. Jamie Spears’ın avukatları iddiaları reddetti ve ayrıca şarkıcının babasının kızının servetini artırdığını belirtti.