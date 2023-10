Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi

1 Şurada Paylaş!









Britney Spears, daha ilk kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden ikinci kitap müjdesi verdi. Spears, şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade etti.