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Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden Britney Spears'tan ikinci kitap müjdesi geldi. Spears, "İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" açıklamasında bulundu Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:49 facebook

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Britney Spears, daha ilk kitabını çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden ikinci kitap müjdesi verdi. Spears, şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabının ardından daha söyleyecek çok sözü olduğunu ifade etti.

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"HAZIR OLUN"



Şimdiden ikinci kitabı yazmayı planladığını söyleyen Britney Spears, yeni kitabının çıkış tarihi hakkında ipucu verdi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Spears, "Mizah her şeyin ilacıdır. Oynamaya devam et. İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" dedi.



Britney Spears, daha önce hayranlarına başka bir kitap yazdığını bildirmişti ancak bu defa ilk kez açıkça çıkış tarihiyle ilgili duyuru yapmış oldu.

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"HEPİNİZİ SEVİYORUM" DEMİŞTİ



Öte yandan Britney Spears, 24 Ekim'de çıkan kitabın satış rekor haberini, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle dile getirmişti.



Fotoğraflar: AP, Reuters

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