Anı kitabının başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Spears, yeni bir albüm üzerinde çalıştığına dair iddialara cevap verdi.

Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

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"HAKKIMDA BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

Spears ayrıca "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın "Glory (2016)" albümü son çıkardığı müzikal yapımdı.