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        Haberler Dünyadan Britney Spears, yılan dövmesi yaptırıp ata çıplak bindi - Magazin haberleri

        Britney Spears, yılan dövmesi yaptırıp ata çıplak bindi

        Sam Asghari ile boşanma aşamasında olan Britney Spears, bu kez yaptırdığı yeni dövme ve ata binişiyle gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:09
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        ABD'li şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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        Britney Spears, bu kez beline yaptırdığı dövmesi ve ata binerken tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti.

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        İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari ile boşanma aşamasında olan Britney Spears, çölde ata binmeye gitti.

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        Yaz sıcağından bunalan Britney Spears, o sırada üzerindeki kıyafeti çıkarıp beyaz şortu ve kafasına taktığı şapka ile yoluna devam etti. 41 yaşındaki şarkıcı, kısa bir süre önce beline yaptırdığı yılan dövmesini sergiledi.

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        Öte yandan babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesinin, yeni bir mutluluk ve istikrar döneminin başlangıcı olacağını uman Britney Spears için bu süreç oldukça zorlu geçti.

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        14 AY SONRA BOŞANMA KARARI

        Britney Spears, 2021'in kasım ayından bu yana, özgürlüğünü çoğu yarı çıplak olan son derece duygusal sosyal medya mesajlarından oluşan paylaşımlarıyla belgeliyor.

        Sam Asghari ile 2022'nin Haziran ayında evlenen Britney Spears'ın mutluluğu uzun sürmedi. İkili, geçtiğimiz haftalarda 14 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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        "AYRI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEYE KARAR VERDİK"

        Sam Asghari, ayrılık haberinin ardından "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler! Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Britney Spears'tan ayrılmak için mahkemeye başvuran Sam Asghari'nin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer almıştı.

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        "BU ACIYI ARTIK KALDIRAMIYORUM"

        Britney Spears da "Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl için uzun bir süre, bu yüzden biraz şoke oldum. Ama nedenini açıklamak için burada, değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" dedi ve ekledi: Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki, size teşekkür ederim. Çok uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyorum. Instagram’daki hayatım mükemmel görünebilir ama bunun gerçeklikten çok uzak olduğunu bence hepimiz biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı, gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım. Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim. Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor, belirli koşullarda değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim" açıklamasında bulunmuştu.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

        #Britney Spears
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