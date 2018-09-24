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Brokoli çorbası
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Brokoli çorbası tarifi ve brokoli çorbasının kalorisi...

İtalya ile birlikte anılan ve o bölge ile özdeşleşmiş bir sebzedir brokoli. Lahanagillerden olan brokoli, hem suyu hem de kendisi tüketilebilecek en iyi ve en faydalı sebzelerden biri olarak kabul edilir. Şimdi brokoli çorbası nasıl yapılır birlikte öğrenelim. İşte brokoli çorbası tarifi...

24.09.2018 - 00:57 | Güncelleme:

Popüler bir sebze olmasa da besin değeri ve faydaları saymakla bitmeyen brokoli çorbası kalori açısından da oldukça düşüktür. Brokoli çorbası brokoli sevmeyenlerin bile fikrini değiştirebilecek bir çorbadır. Tarifi kolay brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorbası kaç kaloridir? İşte merak edilenler ve yanıtları...

BROKOLİ ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Brokoli, folik asit, A, C ve K vitaminleri; demir, potasyum, selenyum, kalsiyum mineralleri açısından oldukça zengin ancak kalori bakımından oldukça düşüktür. Brokoli çorbasının 230 gramı 60 kaloridir.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Brokoli çorbası malzemeleri;

500 gram brokoli
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
7 su bardağı su
1,5 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

 

Brokoli çarbası nasıl yapılır?

Çorba tarifine; brokoliyi küçük parçalara ayırarak başlayın. Brokoliyi üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını birlikte eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekledikten sonra, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyin bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbanın pürüzsüz olması ve kıvamlı olması için blenderdan geçirin. Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra karıştırıp 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. Afiyet olsun...

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