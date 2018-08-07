Bromley - Dover Athletic rakamlar

Bromley ve Dover Athletic, 07 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Bromley son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dover Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 426. İddaa'da Bromley kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Dover Athletic kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Bromley son haftadaki Guiseley müsabasında 2-1 kazandı.

Dover Athletic ise Chester maçında 0-2 kazandı.

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