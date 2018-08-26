Bromley - Havant & Waterlooville maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Bromley, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Havant & Waterlooville takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bromley 6 puanla 17. sırada, Havant & Waterlooville 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Bromley son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Havant & Waterlooville, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 741 kodlu maçı oynayanlar; Bromley galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Havant & Waterlooville galibiyet oranı 0.00.

Bromley son haftadaki Havant & Waterlooville müsabasında 2-0 kazandı.

Havant & Waterlooville ise Bromley karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Bromley, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Havant & Waterlooville, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Havant & Waterlooville, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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