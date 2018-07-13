Brommapojkarna - IK Sirius FK maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Brommapojkarna ile IK Sirius FK, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 10 puanlı Brommapojkarna 14. sırada bulunuyor, IK Sirius FK 5 puana sahip ve 16. sırada. Brommapojkarna son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. IK Sirius FK, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 176 kodlu maçı oynayanlar; Brommapojkarna galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, IK Sirius FK galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Brommapojkarna önceki hafta Degerfors mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

IK Sirius FK ise Vasby United karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Brommapojkarna, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

IK Sirius FK, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Sirius FK 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.