Brommapojkarna - Malmö FF karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan maçında Brommapojkarna ile Malmö FF, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 16 puanlı Brommapojkarna 14. sırada bulunuyor, Malmö FF 34 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Brommapojkarna, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 622 kodlu maçı oynayanlar; Brommapojkarna galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, Malmö FF galibiyet oranı 1.15. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Brommapojkarna son haftadaki Kalmar müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Malmö FF ise Falkenbergs FF karşılaşmasında 2-5 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Brommapojkarna, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

Malmö FF, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Malmö FF 13 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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