UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı.

"TAKTİKSEL TERCİHLERİMİZ İŞE YARAMADI" Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz.

"CIRO'YU HER MAÇ OYNATAMAYIZ" Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek. "BÜYÜK BİR MAĞLUBİYET" Büyük bir mağlubiyet bizim için. Devam etmek zorundayız. Her maçı analiz etmek zorundayız. Sonuçta bu bir kayıptır ama 7 maçımız daha var. Gelecek hafta Frankfurt ile oynayacağız. Bugünden çok çok daha iyi oynamak zorundayız. Tabii kaybetmek istemezdim ama Hollanda'da olmuş olmamış fark etmiyor.

"OYUN STİLLLERİ BENİ ŞAŞIRTMADI" Ajax'ın oyun stili beni şaşırtmadı. Ancak, bizim reaksiyonumuz şaşırttı. 60 dakikada oyun bitti. Bunu beklemiyordum. Bunu biliyorum, deneyimliyim. Ancak, devam edeceğiz. Pazar günü maçımız var, haftaya da Frankfurt maçı var. Futbolcu ve teknik direktör olarak tüm maçları kazanmadım. Bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlar. Ajax için de öyle. "KAYBETTİYSEK BENİM HATAM" Mustafa iyi oynamadı. Bunu ona da söyledim. 45 dakika Ajax'a karşı oynaması büyük bir deneyim. Bunu öyle hissetmiyor ama soyunma odasında söyledim, 'faydasını göreceksin' dedim. Onana bana göre şöyle bir oyuncu; arkadaşlarını destekliyor, antrenmanda çok iyi ve ona şans verdim. Kaybettiysek benim hatam. Benim için en önemlisi ileriye, geleceğe doğru çalışmak. Şimdi maç bitti. Bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Benim görevim bu. Analiz edeceğiz. Sezon devam ediyor. Önümüzdeki maç için elimizden geldiğince çalışacağız. Futbol böyle.