Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bronckhorst: Taktiksel tercihlerimiz işe yaramadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst: Taktiksel tercihlerimiz işe yaramadı!

        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve "Taktiksel tercihlerimiz işe yaramadı. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 00:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taktiksel tercihlerimiz işe yaramadı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

        İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı.

        "TAKTİKSEL TERCİHLERİMİZ İŞE YARAMADI"

        Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz.

        "CIRO'YU HER MAÇ OYNATAMAYIZ"

        Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek.

        "BÜYÜK BİR MAĞLUBİYET"

        Büyük bir mağlubiyet bizim için. Devam etmek zorundayız. Her maçı analiz etmek zorundayız. Sonuçta bu bir kayıptır ama 7 maçımız daha var. Gelecek hafta Frankfurt ile oynayacağız. Bugünden çok çok daha iyi oynamak zorundayız. Tabii kaybetmek istemezdim ama Hollanda'da olmuş olmamış fark etmiyor.

        "OYUN STİLLLERİ BENİ ŞAŞIRTMADI"

        Ajax'ın oyun stili beni şaşırtmadı. Ancak, bizim reaksiyonumuz şaşırttı. 60 dakikada oyun bitti. Bunu beklemiyordum. Bunu biliyorum, deneyimliyim. Ancak, devam edeceğiz. Pazar günü maçımız var, haftaya da Frankfurt maçı var. Futbolcu ve teknik direktör olarak tüm maçları kazanmadım. Bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlar. Ajax için de öyle.

        "KAYBETTİYSEK BENİM HATAM"

        Mustafa iyi oynamadı. Bunu ona da söyledim. 45 dakika Ajax'a karşı oynaması büyük bir deneyim. Bunu öyle hissetmiyor ama soyunma odasında söyledim, 'faydasını göreceksin' dedim. Onana bana göre şöyle bir oyuncu; arkadaşlarını destekliyor, antrenmanda çok iyi ve ona şans verdim. Kaybettiysek benim hatam. Benim için en önemlisi ileriye, geleceğe doğru çalışmak. Şimdi maç bitti. Bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Benim görevim bu. Analiz edeceğiz. Sezon devam ediyor. Önümüzdeki maç için elimizden geldiğince çalışacağız. Futbol böyle.

        "BU PLAYSTATION DEĞİL"

        Bu PlayStation değil, oyuncularla görüşüyoruz. Ciro'yu oynatmamaya karar vermiştim. Fiziksel olarak nasıl hissettiklerine bakmalıyız. Elinizdeki en güçlü kadroyu kuruyoruz. Her ilk 11'in arkasında bir fikir vardır. Belki icra iyi değildi, o da benim sorumluluğum. Ciro oynamadığı için kaybettik demek kolay. Rafa'yı dinlendiriyorum pazartesine, çünkü yine bir maç var. Hoca olarak maçı kazanmak istersiniz. Rafa bizim için çok önemli. O yüzden onu çıkartmaya karar verdim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        'Rusya galip gelemeyecek'
        'Rusya galip gelemeyecek'
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar