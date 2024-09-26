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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bronckhorst'tan Immobile açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan Immobile açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 21:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:29
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        Bronckhorst'tan Immobile açıklaması!
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        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

        Nerede olursak olalım taraftarımız hep yanımızda. Avrupa'da da bu desteğe ihtiyacımız var. Deplasmanda bu desteği almak çok önemli. Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Mustafa bugün 11'de, gelişmesi için önemli. Rafa'nın yerinde bir değişikliğimiz var. Daha güçlü bir orta sahamız var.

        Rafa ile Gedson saha içerisinde serbest kalıyor. Oyun içi özgürlükleri var. Defansif olarak da rakiplerimize zorluk çıkaracağız.

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