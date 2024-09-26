Bronckhorst'tan Immobile açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Nerede olursak olalım taraftarımız hep yanımızda. Avrupa'da da bu desteğe ihtiyacımız var. Deplasmanda bu desteği almak çok önemli. Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Mustafa bugün 11'de, gelişmesi için önemli. Rafa'nın yerinde bir değişikliğimiz var. Daha güçlü bir orta sahamız var.