Brondby - Esbjerg maçı istatistikleri

Danimarka Süperlig maçında Brondby ile Esbjerg, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Brondby 10 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Esbjerg 5 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Brondby, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Esbjerg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 578. İddaa'da Brondby kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Esbjerg kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Brondby önceki hafta Midtjylland mücadelesinde 2-1 kazandı.

Esbjerg, Randers FC karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Brondby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brondby, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Esbjerg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Esbjerg, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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