Brondby - FC Copenhagen maçı öncesi rakamlar

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Brondby, 04 Kasım 2018 Pazar günü FC Copenhagen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 18 puanlı Brondby 9. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 31 puana sahip ve 2. sırada. Brondby, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brondby kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Copenhagen sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Brondby önceki hafta Aalborg mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

FC Copenhagen, FC Nordsjaelland karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Brondby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Brondby, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

FC Copenhagen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FC Copenhagen, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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