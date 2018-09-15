Brondby - SonderjyskE maçı öncesi rakamlar

Danimarka Süperlig maçında Brondby ile SonderjyskE, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 14 puanlı Brondby 3. sırada bulunuyor, SonderjyskE 8 puana sahip ve 10. sırada. Brondby son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. SonderjyskE, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 642 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brondby kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, SonderjyskE sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Brondby önceki hafta Hobro mücadelesinde 2-1 kazandı.

SonderjyskE ise Midtjylland karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Brondby, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

SonderjyskE ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SonderjyskE, 4 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ