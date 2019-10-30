David Beckham ile Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham, geçen hafta İngiliz oyuncu Phoebe Torrance ile yakınlaşmıştı.

Sadece 3 gün sonra Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhom ile bir partide görüntülendi.

20 yaşındaki Beckham, önceki gece de ABD'li oyuncu Nicola Peltz ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Oyuncunun yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti.

YILIN GÖZDE BEKARI SEÇİLDİ

İngiliz magazin dergisi Tatler, geçtiğimiz günlerde geleneksel 'Yılın En Gözde Bekarları' listesini açıkladı.

Listenin zirvesinde geçen yıllara kadar İngiliz prensler ve soylu unvanına sahip isimler yer alıyordu. Bu kez yılın en gözde bekarı, David Beckham'ın 20 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham seçildi.