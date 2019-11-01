Fenerbahçe USA Derneği, Amerika’daki çocuklar ve gençler için geliştirdiği Fenerbahçe USA Gençlik Akademisi ve Spor Merkezi projesi kapsamında Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ı ziyaret etti.



Dernek başkanı Fatih Akarsu, Asbaşkan Cemil Özyurt, Mali İşler Sorumlusu Erdem Şahin ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Turgay Kadıoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, aynı zamanda 2021 yılında yapılacak New York City belediye seçimlerinin adaylarından olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ın yanı sıra belediyenin üst düzey hazır bulundu.



Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın ve spora teşvik etmenin planlandığı projeye Adams destek sözü verdi. Adams, belediye olarak gençleri spora özendirecek ve gelişimlerine katkı sağlayacak projelere açık olduklarını ve desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı sonra Fenerbahçe USA yöneticileri, Eric Adams’a özel olarak hazırlattıkları forma, kaşkol ve yaka rozeti hediye etti. Eric Adams, 2021 yılında yapılacak New York City belediye başkanlığı seçimlerine de aday olduğu için formanın arkasına 2021 yazdırıldı.