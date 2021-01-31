Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden gibi yıldızlardan oluşan kadrosuna bir ismi daha kattı.

Nets'ten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li şutör Shumpert ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

New York Knicks tarafından 2011 draftının birinci tur 17. sırasında seçilen 30 yaşındaki Shumpert, daha sonra Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings, Houston Rockets ve son olarak 2019'da Brooklyn Nets forması giymişti.

Cavaliers ile 2016'da şampiyonluk yaşayan Shumpert, NBA'de maç başına 7,2 sayı, 3,3 ribaunt, 1,8 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.