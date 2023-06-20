"ÇOK DEĞERLİ OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına alarak annelik heyecanı yaşayan Rumer Willis de babası için, "Bugün kızımı tutan babamı görmek hayatım boyunca benim için çok değerli olacak. Nezaketi ve sevgisi öyle saf ve güzel ki... Sana sahip olduğum için çok şanslıyım baba" mesajını yayınladı.



Fotoğraflar: Reuters, Instagram