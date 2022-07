Bruce Willis'in avukatı Matin Singer: Hasta olduğu halde çalışmak istedi

İŞTE ROL ALDIĞI BAŞLICA FİLM VE DİZİLER

1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins