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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bruce Willis mülklerini zararına satmış!

"Afazi" hastalığına yakalanan Bruce Willis ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Ünlü aktörün bazı mülklerini zararına sattığı öğrenildi

HABERTURK.COM
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber gelmişti. Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    Page Six’in haberine göre; Bir beyin rahatsızlığı olan "afazi" nedeniyle zor günler yaşayan Willis, hastalığının ilerleyeceğini ön görerek, hazırlıklar yapıyor. Bruce Willis, California'daki ailesiyle birlikte hayatına odaklanmak için birkaç yıldır sahip olduğu evleri satmaya başlamış.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    "HAYATINI BASİTLEŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR"

    Ünlü aktöre yakın bir kaynak, konuyla alakalı şunları söyledi:

    Bruce, uzun süredir bu ana hazırlanıyor. Sağlığının bozulduğu ve kazanç gücünün eskisi kadar büyük olmayacağı bir zamanın geleceğini biliyordu. Ayrıca, sonunda seyahat etmek için birden fazla mülke ve daireye ihtiyacı olmayacağını ve bunun yerine ailesiyle çevrili güvenli bir ortamda yaşaması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden son yıllarda küçülmeye ve hayatını basitleştirmeye hazırlandığı açık.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    "SIK GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN SATTIK" DEMİŞTİ

    Bruce Willis ve eşi Emma Heming, mülklerini satmaya 2018 yılında başlamıştı. İkili, önce New York'taki büyük evlerini 17.75 milyon dolara sattı. Bu malikane 2014 yılında 12 milyon dolara satın alınmıştı. Bu mülkün beş yatak odası ve beş buçuk banyosu bulunuyor.

    Oyuncu, bu mülkü sattıkları dönemde, oraya sık sık gidemediklerini, sürekli yaşadıkları California'ya uzak olduğu için satmaya karar verdiklerini söylemişti. Çift, o süreçte California Brentwood'ta 9.8 milyon dolara başka bir malikane satın almıştı.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    EN ÇOK BU SATIŞTAN ZARAR ETTİ

    Willis ile Emma Heming, yine 2018 yılında Idaho Sun Valley'de bulunan malikanelerini 5. 5 milyon dolara satmıştı. Aslında bu mülk için istenen ücret 15 milyon dolardı. Yani ünlü çift bu satıştan istediği kadar gelir elde edememişti, bir anlamda zararına satmıştı.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    O ADADAKİ İKİ MÜLKÜNÜ DE SATTI

    Takvimler 2019 yılını gösterirken Willis ve eşi Heming, Turks and Caicos Adaları'nda bulunan mülklerini 27 milyon dolara elden çıkarmıştı. Bu satışın ardından Willis ile Heming'in elinde yine Turks and Caicos Adaları'nda bulunan Parrot Cay'da bir mülkleri kalmıştı. Fakat geçen yıl o mülk de 6 milyon dolara yeni sahibinin olmuştu.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    Ayrıca Willis'in muzdarip olduğu hastalık ise uzmanlar tarafından, "Dilini konuşamadığınız, anlayamadığınız, okuyamadığınız, yazamadığınız bir ülkeye bırakıldığınızı hayal edin." şeklinde tanımlanıyor.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    "MAVİ AY" DİZİSİYLE TANINDI

    Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.

    Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.

    Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    İŞTE ROL ALDIĞI BAŞLICA FİLM VE DİZİLER

    1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam

    1980 A Guru Comes Extra

    1982 The Verdict

    1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

    1987 Blind Date Walter Davis

    1988 Sunset Tom Mix

    1988 Die Hard John McClane

    1989 In Country Emmett Smith

    1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)

    1989 That's Adequate Himself

    1990 Die Hard 2 John McClane

    1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)

    1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

    1991 Mortal Thoughts James Urbanski

    1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    TV DİZİLERİ

    1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

    1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

    1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

    1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid (Seslendirme)

    1997 Mad About You Amnesia Patient, "The Birth Part 2"

    1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

    2000 Friends Paul Stevens (Üç bölüm)

    2002 True West Lee Televizyon filmi

    2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"
  • Bruce Willis malını mülkünü zararına satmış!

    YAPIMCISI OLDUĞU ESERLER

    1988 Sunset (Yardımcı yapımcı)

    2002 The Crocodile Hunter: Collision Course (Yapımcı)

    2007 The Hip Hop Project (Yardımcı yapımcı)

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