"SIK GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN SATTIK" DEMİŞTİ

Bruce Willis ve eşi Emma Heming, mülklerini satmaya 2018 yılında başlamıştı. İkili, önce New York'taki büyük evlerini 17.75 milyon dolara sattı. Bu malikane 2014 yılında 12 milyon dolara satın alınmıştı. Bu mülkün beş yatak odası ve beş buçuk banyosu bulunuyor.

Oyuncu, bu mülkü sattıkları dönemde, oraya sık sık gidemediklerini, sürekli yaşadıkları California'ya uzak olduğu için satmaya karar verdiklerini söylemişti. Çift, o süreçte California Brentwood'ta 9.8 milyon dolara başka bir malikane satın almıştı.