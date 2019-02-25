Brüksel 'çevre dostu kanalizasyon suyu' ile ısıtılacak

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki su ve kanalizasyon işletmesi Vivaqua'nın geliştirdiği bir teknik sayesinde, kanalizasyon suyu ev ve iş yerlerinin ısıtmasında kullanılmaya başlandı.
Sistemin aynı zamanda yaz aylarında soğutma amaçlı kullanılabildiğini belirten şirketin hedefi, yakın gelecekte Brüksel'in tamamını kanalizasyon suyu ile ısıtmak.
Belçika medyasına göre, atık suyu ısıya dönüştüren sistem zaten biliniyordu ancak çok pahalı olduğu için tercih edilmiyordu.
Vicaqua'nın yeni geliştirdiği sistem sayesinde daha geniş alanlar, düşük bir maliyetle ısıtıldı.
Brüksel merkezli kuruluşun patentini aldığı sistem, ilk olarak Molenbeek semtindeki kanalizasyon şebekesine bağlandı.
Kanalizasyon suyu sayesinde 70 metrekarelik bir apartman dairesinin ısınması sağlandı.
Kullanım alanı sonbaharda genişleyecek
Kanalizasyon suyuyla ısıtma sistemi, gelecek sonbaharda Uccle semtinde daha geniş bir alanda uygulanacak.
Uccle belediyesinin 15 bin metrekarelik yeni hizmet binasının bir bölümü, kanalizasyon suyu ile ısıtılacak.
Vivaqua'da yeni ısı sistemini geliştiren Olivier Broers "Belediye binasının dörtte birini ısıtmayı umuyoruz. Soğutma özelliği olan sistem aynı zamanda yazın da kullanılabilecek" dedi.
Uccle'daki projenin başarıyla uygulanması halinde, su ve kanalizasyon işletmesinin hedefi sistemi Brüksel genelinde hayata geçirmek.
Broers, her yıl 20 - 25 kilometrelik kanalizasyonu yenilediklerini belirterek, 10 yıl içinde 50 kilometrelik bir alanı ısı sistemi ile donatmayı hedeflediklerini söyledi.
Belçikalı yetkiliye göre, yeni sistem hem daha ucuz hem de çevre dostu.
Isıtma sisteminin karbondioksit salınımı yapmadığını ve bu nedenle iklim sorunlarının çözümüne katkıda bulunduğunu vurgulayan Broers, "Isı dönüşüm sistemini 20 kilometrelik kanalizasyona monte edersek, 26 bin ton karbondioksit tasarrufu yapabiliriz. Çok büyük bir miktar. Bu da yeni sistemin gelecek açısından oldukça önemli olduğunu gösteriyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.