Brüksel'de Latin motifli dev çiçek halı ilgi topluyor
16.08.2018 - 15:09 | Güncelleme: AA
Brüksel'in dünyaca ünlü Grand Place meydanı, bu yıl Meksika motifleriyle donatılan dev çiçek halıya ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilere 16-19 Ağustos tarihleri arasında açık olacak halı için dalya ve meşhur Belçika begonyalarından oluşan 500 binden fazla çiçek kullanıldı
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Brüksel'in dünyaca ünlü ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Grand Place meydanı, bu yıl Meksika motifleriyle donatılan dev çiçek halıya ev sahipliği yapıyor.
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Turistik meydanda ilk kez Latin temasıyla oluşturulan halı, geleneksel olarak çiçek halı sanatıyla ünlü Meksika'nın Guanajuato bölgesiyle iş birliği yürütülerek yapıldı.
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16-19 Ağustos tarihlerinde görülebilecek dev halı için dalya ve meşhur Belçika begonyalarından oluşan 500 binden fazla çiçek kullanıldı.
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Sarı, pembe, mor, turuncu ve beyaz dalya ile begonya çiçekleri ve çim kullanılarak oluşturulan halı motifleri, genç Meksikalı Grafik Tasarımcısı Roo ve Brüksel çiçek halı tasarımcısı Mark Schautteet tarafından oluşturuldu.
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Turistlerin ilgi odağı olan 75 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde, bin 800 metrekarelik alana yayılan halı için 100 Meksikalı ve Belçikalı gönüllü işçi sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak, 8 saat içinde adeta bir görsel şölene dönüşen dev çiçek halıyı yaptı.
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Guanajuato bölgesinin kültürel zenginliğini yansıtmak için kuş, kurbağa ve güneş gibi motifler kullanılan halının, etkinliğin 1971 yılında başlatıldığından bu yana en kapsamlı motiflere yer verilen halı olduğu belirtiliyor.
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19 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik kapsamında Grand Place'a on binlerce ziyaretçi bekleniyor. Çiçek halı, 6 avro ücret karşılığında meydandaki tarihi belediye binasının balkonundan da görülebilecek.
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İLK KEZ 1971'DE MEYDAN ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ
Grand Place'da ilk olarak 1971'de başlatılan ve 1986'dan itibaren her 2 yılda bir düzenlenen çiçek halı etkinliği için ağırlıklı olarak Belçika'nın Gent kentinde yetiştirilen begonya çiçekleri kullanılıyor. Belçika, 17'nci yüzyılda Güney Amerika'da keşfedilen canlı renkli begonya çiçeklerinin en büyük üreticisi konumunda.
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Brüksel'in tarihi meydanı iki yıl önce Japon motifleri kullanılan çiçek halıyı sergilemiş, 2014'te ise Türklerin, Belçika'ya göçünün 50'nci yılı anısına Türk halısına bezenmişti.
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