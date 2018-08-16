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İLK KEZ 1971'DE MEYDAN ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ

Grand Place'da ilk olarak 1971'de başlatılan ve 1986'dan itibaren her 2 yılda bir düzenlenen çiçek halı etkinliği için ağırlıklı olarak Belçika'nın Gent kentinde yetiştirilen begonya çiçekleri kullanılıyor. Belçika, 17'nci yüzyılda Güney Amerika'da keşfedilen canlı renkli begonya çiçeklerinin en büyük üreticisi konumunda.