Brüksel’de öğrenci olan ve ailesiyle birlikte Brüksel’de yaşayan Fas kökenli Insaf lazaar, "Bugün futbolu konuşuyoruz. Faslı olmaktan çok gururluyum. Takımımız gerçekten çok ilerledi. Umarım Dünya kupasını alırlar. Tüm gücümle destekliyorum. Bugün kazanamasalar bile çok başarılı oldular. Bu zamana kadar çok çaba gösterdiler. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Onlara inanıyorum. Kaybetsek dahi tarihe geçtik. Buradayız. Yaşasın Fas’’ sözleriyle heyecanını ifade etti.