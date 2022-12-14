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Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda bu akşam Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Fas’ın Belçika’daki taraftarları heyecanla maç saatini bekliyor. İlk olarak Belçika’yı elemesiyle dikkatleri çeken Fas milli takımını Belçika’da destekleyen Faslılar işyerlerine ve evlere astıkları bayraklarla finale yükselme heyecanını yaşamak istiyor

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İHA
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

    Yaklaşık 800 bin Fas kökenli vatandaşın yaşadığı Belçika’da Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Fransa ile yarı finalde karşılaşacak Fas milli takımını desteklemek için bekleyen Faslılar takımlarının Fransa’yı eleyeceğine inanıyor.
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

    Belçika maçı sonrası olayların çıktığı Brüksel’de de heyecanlı bekleyiş yaşanıyor. Maç sonrası yeniden olaylar çıkması ihtimaline karşı polisin yoğun güvenlik önlemleri alması beklenen Brüksel’de gün içinde herhangi bir olay yaşanmadı. 
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

    Evlerinden çok Faslılara ait kafe ve restoranlarda yapılan hazırlıklarla maçı kalabalık halde izlemek isteyen Faslıların iş çıkışı saatlerden sonra merkezi mahallelere toplanması bekleniyor.
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

    Brüksel’de öğrenci olan ve ailesiyle birlikte Brüksel’de yaşayan Fas kökenli Insaf lazaar, "Bugün futbolu konuşuyoruz. Faslı olmaktan çok gururluyum. Takımımız gerçekten çok ilerledi. Umarım Dünya kupasını alırlar. Tüm gücümle destekliyorum. Bugün kazanamasalar bile çok başarılı oldular. Bu zamana kadar çok çaba gösterdiler. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Onlara inanıyorum. Kaybetsek dahi tarihe geçtik. Buradayız. Yaşasın Fas’’ sözleriyle heyecanını ifade etti.
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

    Maç sonucunda Fas’ın kazanması halinde Belçika genelinde ve Brüksel’de coşkulu kutlamalar yapılması bekleniyor.
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

    Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor
  • Brüksel'de nefesler tutuldu, Fas maçının sonucu bekleniyor

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