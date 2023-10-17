Brüksel'de silahlı saldırı: 2 İsveç vatandaşı hayatını kaybetti Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Brüksel´de bugün akşam silahlı saldırı meydana geldiğini ve 2 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ölenlerin İsveç vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ulusal Kriz Merkezi bugün yaptığı açıklamada "Bu gece Brüksel'de bir silahlı saldırı meydana geldi. Kayıplar var. Saygı göstererek bu olayla ilgili hiçbir görüntü veya videonun paylaşılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo "Bu akşam Brüksel'de İsveç vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen üzücü saldırının ardından İsveç Başbakanına en içten taziyelerimi ilettim" açıklamasını yaptı. Başbakan De Croo, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Yetkililer, Brüksel-Başkent bölgesi için tehdit seviyesini en yüksek seviye olan 4´e çıkardıklarını ifade ederek halkı, dikkatli olması ve gereksiz seyahatlerden kaçınması konusunda uyardı. Başbakanın, İçişleri Bakanının ve Adalet Bakanının durumu izlemek için Ulusal Kriz Merkezi'nde bulunduğu belirtildi.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI DURDURULDU

Öte yandan EURO 2024 Elemeleri F Grubu´nda Belçika ile İsveç´in Kral Baudouin Stadyumu´nda bu akşam karşı karşıya geldiği mücadelede ilk yarı 1-1´lik eşitlikle sona ererken, saldırı sonrasında ikinci yarı başlamadan maçın iptal edildiği açıklandı. Kral Baudouin Stadyumu'nun saldırı olayının yaşandığı yere 5 km uzaklıkta olduğu kaydedildi. Belçika milli takımı "Brüksel'de bu gecenin erken saatlerinde yaşanan olaylar nedeniyle maç durduruldu. Düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte" açıklamasını yaptı.