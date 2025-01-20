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        Haberler Dünya Brüksel'de Trump protestosu | Dış Haberler

        Brüksel'de Donald Trump'ın göreve başlaması protesto edildi

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını protesto etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:45
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        Brüksel'de Trump protestosu
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        Belçika'nın başkenti Brüksel’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına karşı protesto düzenledi.

        Trump'ın ABD Kongresi'nde yapılan törende yemin ederek göreve başlamasına tepki gösteren yüzlerce gösterici, Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

        Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Trump'ın "aşırı sağcı" olarak nitelendirdikleri politik gündemini protesto etti.

        Göstericiler, "Senin saçmalıklarına ihtiyacım yok", "Hiçbir insan yasa dışı değildir", "Trump'ı defet" yazılı pankartlar taşıdı.

        Birçok göstericinin Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

        Polis, gösterinin düzenlendiği çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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