Brüksel'de Yahudi Müzesi'ne saldıran Nemmouche'a ömür boyu hapis

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne düzenlenen saldırıda dört kişiyi öldüren Fransa doğumlu cihatçı Mehdi Nemmouche, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Suriye'de bir yıl boyunca IŞİD saflarında savaşan 33 yaşındaki Nemmouche, Mayıs 2014'te müzede bir kalaşnikof ve tabancayla ateş açmıştı.
Saldırı sonucu üç kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede öldürülmüştü.
Saldırının planlanmasına yardımcı olan ve silahları temin eden Nacer Bendrer de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nemmouche ve Bendrer geçen hafta, iki ay süren yargılamadan sonra suçlu bulunmuşlardı.
Kendisi de Fransız vatandaşı olan Bendrer "Bu adamla yolum kesiştiği için utanıyorum. Bu bir insan değil, bir canavar" demişti.
Nemmouche ise konuşma sırası geldiğinde gülümseyerek, "Hayat devam ediyor." diye konuşmuştu.
Nemmouche'un avukatları, müvekkillerinin karmaşık bir komplo kurulduğunu savundu ve cinayetleri yabancı istihbarat ajanlarının işlediğini iddia etti. Ancak bu iddialarını destekleyecek bir kanıt sunamadılar.
Saldırıda iki İsrailli turist, bir gönüllü çalışan ve bir resepsiyon görevlisi ölmüştü.
Belçikalı savclıar, Nemmouche'un Suriye'deki savaştan dönüp, Avrupa'da saldırı düzenleyen ilk Avrupalı cihatçı olduğuna inanıyor.
Fransa'daki Roubaix kasabasında dünyaya gelen Nemmouche, Cezayir kökenli bir ailenin çocuğuydu.
Daha önce soygun suçundan beş yıl hapis yatan Nemmouche'un, Bendrer ile de hapiste tanıştığına inanılıyor.
Her ikisi de "radikalleşmiş" mahkumlar olarak tanımlanıyor.
Nemmouche 2013'te Suriye'ye gitmişti ve bir yıl kalmıştı. Bu sürede bir cihatçı örgüt safında savaştığına inanılıyor.
Yetkililer, Nemmouche'un Suriye'deyken, Mart 2016'ta Brüksel Havaalanı'nda düzenlediği intihar saldırısında 32 kişiyi öldüren Najim Laachraoui'yle tanıştığını söylüyor.
Suriye'de rehin tutulan dört Fransız gazeteci, rehin kaldıkları dönemde, Laacharoui ve Nommouche'un kendilerine gardiyanlık yaptıklarını söyledi.
Nemmouche, müze saldırısından yargılanması için Belçika'ya iade edilmişti, ancak Fransız vatandaşlarını rehin tutma suçlamasından Fransa'da da yargılanabilir.
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