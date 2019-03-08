Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırısının sanıkları suçlu bulundu

Mehdi Nemmouche

2014'te Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne silahlı saldırı düzenleyerek dört kişinin ölümüne neden olan iki radikal İslamcı militan suçlu bulundu.

Fransa doğumlu 33 yaşındaki Mehdi Nemmouche, 2013'te Suriye'de bir yıl kalıp Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarında savaşmıştı.

Nemmouche, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne girerek Kalaşnikofla ateş açmış, üç kişinin olay yerinde, bir kişinin de daha sonra hastanede ölümüne neden olmuştu.

Mahkeme, saldırının planlanmasına ve silah teminine yardım eden Nacer Bendrer'i de suçlu buldu.

Hükmün açıklanması ileri bir tarihe ertelendi.

Nemmouche, 1 Haziran 2014'te Marsilya'daki Saint-Charles tren istasyonundaki gümrük kontrolleri sırasında tutuklanmıştı.

İki aydır devam eden duruşmalarda tanıklara gözdağı verildiğine tanık olunmuş, eskiden IŞİD'in elinde tutsak olan kişilerin ifadelerine başvurulmuştu.

Duruşma sırasında, IŞİD'in Halep'te esir aldığı bir Fransız gazeteci, Nemmouche'yi sadist bir cezaevi gardiyanı olarak tanıdığını ve kendilerine işkence ettiğini söyledi.

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