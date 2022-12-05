Brüksel saldırıları davası 6,5 yıl sonra eski NATO karargahında yoğun güvenlik önlemleri altında başladı 

Yusuf Özkan

Lahey

Reuters Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel’de 22 Mart 2016'da düzenlenen ve 32 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili olarak 10 sanığın yargılandığı dava, 6,5 yıl sonra başladı.

Ülke tarihinin en büyük ceza davası, Brüksel’deki eski NATO karargahında yoğun güvenlik önlemleri altında görülüyor.

Belçika'da "Yüzyılın davası" olarak olarak adlandırılan süreç, zanlıların Paris saldırıları nedeniyle Fransa’da yargılanmaları nedeniyle, 6,5 yıl sonra başlayabildi.

Brüksel Zaventem Havalimanı ile Maalbeek metro istasyonunda düzenlenen iki ayrı saldırıda 32 kişi hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak 10 sanık yargılanıyor.

Sanıklar arasında, Paris saldırılarından canlı kurtulan tek fail olan Salah Abdeslam’ın yanı sıra Mohammed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Smail Farisi, Bilal El Makhoukhi, Herve Bayingana ve İbrahim Farisi bulunuyor.

Suriye'de IŞİD saflarında savaşırken öldüğü sanılan onuncu isim ve aynı zamanda örgütün lideri Oussama Attar ise gıyabında yargılanıyor.

Belçika adli makamlarına göre, sanıkların çoğu radikalleşerek Suriye’deki IŞİD saflarına katıldı. Bunlardan bazıları 2015’teki mülteci krizi sırasında Belçika’ya dönmeyi başardı.

Sanıklar, baş şüpheli Salah Abdeslam’ın yardımıyla 22 Mart 2016’da Brüksel’deki saldırıları gerçekleştirdi.

Halid ve İbrahim el Bakraoui kardeşler ile Najim Laacharaoui kendilerini havaya uçurdu.

Saldırılara karışmak ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan zanlılar, "terör saikiyle 32 cinayet" ve "687 cinayete teşebbüsle" suçlanıyor.

Sanıklar hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü saldırıların hazırlıklarına katılan iki isim; Salah Abdeslam ve Mohamed Abrini, bir süre önce Fransa’da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer iki zanlı, Osama Krayem ve Sofien Ayari’ye de 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Getty Images Brüksel

En büyük ve en pahalı dava

Belçika’da bugüne kadar görülen en büyük ceza davası olan duruşmalar, aynı zamanda en pahalı yargılama özelliğini de taşıyor.

Belçika Adalet Bakanlığı’na göre bu dava devlete en az 35,5 milyon euroya mal olacak. Kamu yayıncısı VRT’ye göre ise polis ve ücretsiz avukatların masrafları da eklendiğinde, toplam maliyet en az 41,7 milyon euroyu bulacak.

En büyük maliyeti, dava için sağlanan altyapıya oluşturuyor. Evere'deki eski NATO karargahının yargı kompleksine dönüştürülmesi için yaklaşık 24 milyon euro harcandı.

Duruşmaların Ekim ayında başlaması gerekiyordu ancak sanıkların güvenlik gerekçesiyle konulmak istendiği cam hücreler nedeniyle yaşanan tartışma süreci uzattı. Avukatlarını itirazı üzerine, sanıkların küçük hücreler yerine büyük bir cam alanda tutulması benimsendi.

Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen dava için, halktan 36 jüri üyesi belirlendi.

Duruşma 12 kişilik bir jüri önünde gerçekleşecek. Jüri üyeleri 7 kadın ve 5 erkekten oluşturuyor. 24 kişi de yedek olarak bekliyor.

Davayla ilgili bir başka ilk de, Belçika’daki duruşmalarda ilk kez bir “Web radyosuna” izin verilecek olması. Mağdurlar ve kurban yakınları, özel bir şifre ile duruşmaları web radyosu aracılığıyla dinleyebilecek.

Mohamed Abrini'yi Paris'te savunan ve Brüksel'de savunacak olan avukat Stanislas Eskenazi, VRT’ye, web radyosunun iyi bir uygulama olduğunu söyledi.