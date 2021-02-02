Brüksel’de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti

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Başkentte faaliyete geçen ilk aşı merkezi olan "Pacheco" salonunda açılan merkezin önünde, yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı aşı için sıraya girdi. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra salona giren sağlık çalışanları aşılandı.Açılışa Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron ve Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close de katıldı