Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ederken İspanya’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı… Todofichajes ve es.besoccer, Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Armindo Bruma’yı yeniden kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Çıkan haberlerde, Cim Bom’un PSV ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Ancak, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bu transferin mali açıdan gerçekleşmesinin zor olduğuna da değinildi. ’Transferin önündeki tek engel maliyeti’ ifadeleri kullanıldı. Sezon başında Leipzig’den PSV’ye 15 milyon euro'ya transfer olan Bruma, Hollanda ekibinde 31 maça çıktı ve 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.