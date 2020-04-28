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HaberlerFutbolBruma transferinde tek engel fiyatı - Galatasaray haberleri
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Bruma transferinde tek engel fiyatı

İspanya basını, Galatasaray'ın PSV'de forma giyen Bruma'yı yeniden kadrosuna katmak istediğini ancak Portekizli'nin maliyetinin yüksek olduğunu yazdı

Galatasaray haberleri

Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ederken İspanya’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı… Todofichajes ve es.besoccer, Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Armindo Bruma’yı yeniden kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Çıkan haberlerde, Cim Bom’un PSV ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Ancak, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bu transferin mali açıdan gerçekleşmesinin zor olduğuna da değinildi. ’Transferin önündeki tek engel maliyeti’ ifadeleri kullanıldı. Sezon başında Leipzig’den PSV’ye 15 milyon euro'ya transfer olan Bruma, Hollanda ekibinde 31 maça çıktı ve 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.

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