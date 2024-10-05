Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MANCHESTER UNITED AÇIKLAMASI

Lage, milli futbolcu için çıkan Manchester United haberlerini değerlendirirken, "Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.

REKLAM Kerem Aktürkoğlu'nun Atletico Madrid maçında sıkıntı yaşaması ve oyundan çıkmasının ardından Nacional maçında oynayıp oynamayacağına değinen Portekizli teknik adam, milli futbolcunun durumunun iyi olduğunu ve cumartesi günü antrenmanda yer aldığını söyledi.