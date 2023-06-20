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Brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına başladı. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Yapılacak toplantılar ile brüt asgari ücret tutarı merak konusu oldu. İşte Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın yazısı ile asgari ücret senaryoları...

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  • Brüt asgari ücret 2023: Temmuz'da brüt asgari ücret ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı gerçekleşti. 3. toplantı için geri sayım devam ederken muhtemel senaryolar üzerinden brüt ve net asgari ücret tutarı merak konusu oldu. Habertürk'ten Ahment Kıvanç'ı yazısı ile "Brüt asgari ücret 2023 ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte yeni brüt asgari ücret hakkında merak edilen güncel bilgiler...
  • Brüt asgari ücret 2023: Temmuz'da brüt asgari ücret ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU!

    TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi ve saatine ilişkin olarak "Bir rakam henüz masaya gelmedi" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında (20 Haziran) saat 11.00'de toplanacak." ifadelerini kullandı.

     
  • Brüt asgari ücret 2023: Temmuz'da brüt asgari ücret ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU?

    2021 yılı ocak ayında brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6.471, net 5.500,40 TL’ye yükseldi.

    Bu yılın ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

    Enflasyon ise ocak ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 64,27, 2021’in ocak ayına göre de yüzde 124 olarak gerçekleşti.

    Buna karşılık, Ocak 2021’de 380 dolar olan net asgari ücret, Ocak 2022’de 319 dolar, Temmuz 2022’de 330 dolar, Ocak 2023’te ise 455 dolar oldu. Net asgari ücret dünkü kurla 360 dolara karşılık geliyor.
  • Brüt asgari ücret 2023: Temmuz'da brüt asgari ücret ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI İLE BRÜT ÜCRET

    Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor. Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.
  • Brüt asgari ücret 2023: Temmuz'da brüt asgari ücret ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak?

     Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak. Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.
  • Brüt asgari ücret 2023: Temmuz'da brüt asgari ücret ne kadar oldu, ne zaman açıklanacak?
    Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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