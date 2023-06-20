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2023 brüt asgari ücret tutarı açıklandı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında asgari ücret netlik kazandı. Yeni asgari ücret ile brüt asgari ücret tutarı merak konusu oldu. İşte brüt maaş hakkında merak edilenler...

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  • Brüt asgari ücret tutarı açıklandı! 2023 Brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile 3. toplantı gerçekleştirildi ve asgari ücret netlik kazandı. Yeni asgari ücret ile brüt ve net asgari ücret tutarı merak konusu oldu. "Brüt asgari ücret 2023 ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte yeni brüt asgari ücret hakkında merak edilen güncel bilgiler...
  • Brüt asgari ücret tutarı açıklandı! 2023 Brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

    Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.
  • Brüt asgari ücret tutarı açıklandı! 2023 Brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ZAM ORANI YÜZDE 34 OLDU

    Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

    Bakan Işıkhan "Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir şeydir. Bugünkü açıklama çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için yapılan bir ara zamdır" ifadelerini kullandı.
  • Brüt asgari ücret tutarı açıklandı! 2023 Brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 TL oldu.
  • Brüt asgari ücret tutarı açıklandı! 2023 Brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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