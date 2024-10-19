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        Haberler Müzik Bryan Adams, 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        Bryan Adams, 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        Türkiye'nin ilk stadyum konserini 1992'de gerçekleştiren Kanadalı müzisyen Bryan Adams, İstanbul'da yeniden hayranlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:44
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        Bryan Adams, 'So Happy It Hurts' adlı dünya turnesi kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi.

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        "HAYRANLARIMI ÇOK SEVİYORUM"

        Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin başlangıcında Bryan Adams; "Bu gece her şey sizin için. Çünkü müziği ve hayranlarımı çok seviyorum. İranlı, Rus, İngiliz, Alman ve Fransız hayranlarım burada. Onlara kocaman bir hoş geldiniz diyorum" dedi.

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        Müzik dünyasına 1980'lerden bu yana birçok kült şarkı kazandıran Bryan Adams, konserde 40 yılı aşan kariyerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

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        "HERKESİN HAYATINDA ÖZEL BİRİ VARDIR"

        Bryan Adams, 'Shine a Light' şarkısını söylemeden önce de şarıya dair; "Babam 5 yıl önce vefat etti ve bir şarkı yazdım. Bu herkesin hayatımızdan geçtiğine ve hepimizin parlayan bir yerde biraz ışığı olduğuyla ilgiliydi. Aslında herkesin hayatında özel biri vardır. Belki annendir, belki de babandır. Belki de bu şarkı, sizin gibi hayatla mücadele eden insanlar içindir" ifadelerini kullandı.

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        Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödül sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan Bryan Adams, konserde 'War Machine' ve 'Rock And Roll Hell' adlı iki yeni şarkısını da beğeniye sundu.

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        Bryan Adams, turne kapsamında gelecek ay Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Portekiz'de konser verecek.

        #Bryan Adams
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