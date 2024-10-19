Bryan Adams, 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

"HERKESİN HAYATINDA ÖZEL BİRİ VARDIR"

Bryan Adams, 'Shine a Light' şarkısını söylemeden önce de şarıya dair; "Babam 5 yıl önce vefat etti ve bir şarkı yazdım. Bu herkesin hayatımızdan geçtiğine ve hepimizin parlayan bir yerde biraz ışığı olduğuyla ilgiliydi. Aslında herkesin hayatında özel biri vardır. Belki annendir, belki de babandır. Belki de bu şarkı, sizin gibi hayatla mücadele eden insanlar içindir" ifadelerini kullandı.