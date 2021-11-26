Bryan Adams: Koronavirüs testim bir ay içinde ikinci kez pozitif çıktı! - Magazin haberleri

'Testim ikinci kez pozitif çıktı!' 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Bryan Adams, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir ay içinde koronavirüs testinin iki kez pozitif çıktığını duyurdu.

"HASTANEYE GİTTİM"

Bunun üzerine İtalya'daki bir hastaneye gittiğini ifade eden 62 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, gönderisinde, "Milano'ya yeni geldim, işte buradayım. Testim bir ay içinde ikinci kez pozitif çıktı. Bu yüzden hastaneye gittim." ifadelerini kullandı.

Aşı olduğu bildirilen Bryan Adams, daha önce 31 Ekim'deki koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı ancak herhangi bir semptom göstermediğini açıklamıştı.