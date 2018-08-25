Bryne - Vidar maçı heyecanı

Bryne ve Vidar, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 23 puanlı Bryne 7. sırada bulunuyor, Vidar 15 puana sahip ve 13. sırada. Bryne son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vidar, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 662 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bryne kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vidar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bryne son hafta oynanan Nardo maçında 4-2 yenildi.

Vidar, Vindbjart karşılaşmaında 2-5 kazandı.

Bryne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bryne, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Vidar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vidar, 6 gol atarken 16 gol yedi.

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