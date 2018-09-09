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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: 12 puan alsak kimse 'Nasıl aldılar' demezdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Ligimizde ilk 4 hafta ölçü değil, 10'uncu hafta da ölçü olmayacak. Hemen iki takımı düşürdüler, 3 takımı şampiyon yaptılar." dedi

09 Eylül 2018 Pazar, 15:13:41 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında oynadığı maçlarda sadece 1 puan toplayabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli takım arasını iyi değerlendirerek, ligde çıkış yakalamak istiyor.

Teknik direktör Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım arasını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Ligimizde ilk 4 hafta ölçü değil, 10'uncu hafta da ölçü olmayacak. Hemen iki takımı düşürdüler, 3 takımı şampiyon yaptılar. Türkiye'de genelde bu tür şeyler oluyor. Aldığın skorlara göre konuşulur, aldığın skor neyse ona göre ya küme düşersin ya da şampiyon olursun ama futbol böyle bir şey değil. Futbolda bir hava yakalarsın 5 maçta 15 puan alırsın veya 5 maçta sıfır çekersin. Bir anda ne havaya girmek lazım ne de yerin dibine düşmek lazım."

Altıparmak, ligin uzun soluklu bir maraton olduğunu belirterek, "Ligin ne olduğunu oynadığımız maçlarla gördük. Ligin ilk 4 haftasında en hazır takımlarla oynadık. Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir... Bunlar ligin en hazır diyebileceğimiz takımlarıydı. Bir tek Çaykur Rizespor ile dengimiz olarak oynadık ve oradan da bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

"4 HAFTADA 12 PUAN ALSAYDIK, KİMSE 'NASIL ALDI?' DEMEZDİ"

Zor maçları geride bıraktıklarını ve artık rakipleriyle karşılaşacaklarını dile getiren Altıparmak, maçlara çok iyi hazırlanacaklarını aktardı.

Altıparmak, ligin kalıcı takımlarından olmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Herkesin takdir ettiği oyun anlayışımız var. Bunu devam ettirip geliştireceğiz ve inşallah sonuca da yansıtıp bu ligin kalıcı takımlarından olacağız. Puan durumuna baktığınız zaman alt sıralardayız ama lige müthiş para harcayan takımlar var onlar da kötü başladılar. Biz kimseyi ölçü de almıyoruz yani Fenerbahçe lige iyi veya kötü başlar o önemli değil. Biz oynadığımız oyunun hakkını alamadığımız için üzülüyoruz. Bu 4 haftada belki de Kasımpaşa'nın yaptığı işi biz yapacaktık, 4 haftada 12 puan alsaydık oynadığımız futboldan dolayı kimse de nasıl aldı diyemezdi ama şu anda bir puanımız var, bununla da yüzleştik. Daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Mehmet Altıparmak, takımın her zaman yanında olan ve yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti.

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