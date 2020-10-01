BTC'den akan petrol 14 yılda 3,5 milyar varili aştı

AA

BOTAŞ International ve BTC verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan boru hattının son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 4 bin 595 tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye'den geçen hatla Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına ihraç ediliyor.

BTC hattının Türkiye kesimini işleten BIL'in tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde yükleme rakamları yıllara göre değişiklik gösteriyor.

Ham petrol boru hattında, hizmete girdiği 2006'da 57 milyon 78 bin 386 varil olarak gerçekleşen sevkiyat, 2009'da 287 milyon 607 bin 830 varille en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen yıl 233 milyon 175 bin 907 varil ham petrolün dünya pazarına dağıtıldığı BTC'de, bu yıl başından itibaren 214 tankere 161 milyon 961 bin 656 varil yükleme yapıldı.

BTC'de şu ana kadar yüklenen ham petrol 3 milyar 522 milyon 209 bin 875 varil olarak gerçekleşti.

- BTC Ham Petrol Boru Hattı

BIL, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

Yaklaşık 4 milyar dolara mal olan 1776 kilometre uzunluğundaki hattın, günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu ve 2 pig istasyonu bulunuyor.

- Sevkiyat rakamları

Ham petrol hattından, hizmete girdiği 2006'dan 2020'nin 9 ayına kadar yapılan taşıma miktarları şöyle: