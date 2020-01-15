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HaberlerEnerji

BTC'den geçen yıl 233 milyon 175 bin varil petrol aktı

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden geçen yıl 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildi

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı
AA

BOTAŞ verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 3 milyar 300 milyon varilden fazla petrol, tankerle dünya pazarına gönderildi.

BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın (BOTAŞ BIL) tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde en fazla yükleme 286 milyon 214 bin varille 2010'da, en az yükleme ise 57 milyon 78 bin varille kuruluş yılında gerçekleştirildi.

Geçen yıl ise 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edilen terminalden, aylara göre en çok sevkiyat 22 milyon 149 bin varille mayısta yapıldı.

Geçen yıl ham petrol sevkiyat rakamları şöyle oluştu:

AylarSevkiyat miktarı (Varil)
Ocak21.307.000
Şubat18.407.000
Mart21.934.000
Nisan17.653.000
Mayıs22.149.000
Haziran19.368.000
Temmuz21.352.000
Ağustos18.819.000
Eylül17.658.000
Ekim18.571.000
Kasım18.387.000
Aralık17.570.000
TOPLAM:233.175.000

BTC HAM PETROL BORU HATTI

Azerbaycan'da üretilen ham petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarına ulaştırılıyor.

Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye'den geçen hattan, Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ BIL tarafından tankerlerle dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu bulunuyor.

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