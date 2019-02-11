Operatörler, belirlenen frekans bandlarında 5G denemelerini 31 Aralık'a kadar yapabilecek



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İzinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle iş birliği yapılması şartı getirildi" açıklamasında bulundu