Bu 5 filmi izlemeden korku filmi izledim demeyin! Son film dünyanın en korkunç sahnesi seçildi!

Bu 5 filmi izlemeden korku filmi izledim demeyin! Son film dünyanın en korkunç sahnesi seçildi!

Graham ailesinin reisi öldüğünde, kızı ve torunları miras aldıkları uğursuz kaderden kaçmaya çalışarak atalarıyla ilgili gizemli ve giderek daha da korkutucu hale gelen sırları açığa çıkarmaya başlar.

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Kısmi hafıza kaybı yaşayan yalnız bir serseri Isaac, izole bir adada terk edilmiş bir evde yaşayan psikolojik açıdan sorunlu bir kadın olan yeğeni Olga'ya bakmak için eski ev sahibi Barret'tan bir iş kabul eder.

Barrett, Isaac'ı hareketlerini evle sınırlamaya ikna edip ikisini yalnız bıraktığında, Isaac kendi hafızasının dehşet verici bir şekilde yeniden canlanmasının ortasında hayatta kalma mücadelesi verirken bir kedi fare oyunu başlar.