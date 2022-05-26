Bu adalara taşınanlara 1 milyon TL verilecek

İskoçya, bu adalara taşınanlara para verecek 0:00 / 0:00

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İskoç hükümeti, kendilerine ait adaların nüfusunu artırmak için ve nüfus planlaması için harekete geçti.

Daily Mail'de yer alan habere göre hükümet, ev inşa etme ve satın almalarına izin verileceğini açıkladı. Iona, Vetersay, Great Bernara, Rum, Unst, Eday, Great Cumbrae ve Jura adalarında iş kurmaya da izin vereceğini belirten hükümet, bu adalara taşınanlara 50 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 30 bin TL) vereceklerini de ifade etti.

Başvuruların başladığını belirten hükümet adalara taşınacak ailelerde İskoç vatandaşlığı zorunluluğu da olmadığını ve Ekvador’dan gelen bir ailenin de plan kapsamına alındığını söyledi.

Ancak hükümetin planı, nüfusun azalması sorununun arkasındaki uzun vadeli sorunlara yardımcı olamayacağını düşünen bazı eleştirmenler tarafından bir 'hile' olarak damgalandı ve tepki çekti. Bu kararın hızla yükselen ada ev fiyatlarını daha da artırmasından endişe duyuluyor.

Endişelerin gereksiz olduğunu belirten hükümet ise, tek şartlarının adayı terk etmemek olduğunu belirtti ve ilk para dağıtımınının yaza doğru başlatılacağını söyledi.