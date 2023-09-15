Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi fragman sonrasında araştırılıyor. SHOW TV'nin beğenilen reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti final bölümü ile izleyiciye duygusal ve şaşırtıcı anlar yaşattı. İşte Kızılcık Şerbeti 30. bölüm hakkında merak edilenler...
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ilgiyle takip ediliyor. 29. bölümü ile sezon finali yapan dizi, son sahnelerinde izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...
BUGÜN KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?
Kızılcık Şerbeti'ne hasret, bu akşam saat 20.00'de sona eriyor. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' için hasret, bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.