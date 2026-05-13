Kuruluş Orhan dizisinin bu akşam ATV yayın akışında olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı için yeni bölüm beklentisi sürerken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması olan Gençlerbirliği – Trabzonspor maçı nedeniyle yayın planında bir değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda “Kuruluş Orhan bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?” soruları gündeme geldi. İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba ATV yayın akışı ve konuya ilişkin tüm ayrıntılar…
BU AKŞAM KURULUŞ ORHAN VAR MI, YOK MU?
ATV’nin 13 Mayıs tarihli güncel yayın akışına göre, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması nedeniyle Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün 20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS 2026
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Gençlerbirliği – Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı
22:40 Kuruluş Orhan (Tekrar)
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Boran Bey'in şehadeti sonrası Sultan Orhan, Şahinşah ve müttefiklerine cehennemi yaşatmakta kararlıdır. Peki Orhan Gazi'nin intikam planı ne olacak?
Fatma'nın iz sürmesiyle Asporça'nın manastırda olduğu ortaya çıkar. Sultan Orhan, büyük tehlikelere rağmen manastıra sızmak için harekete geçer. Bu ölüm labirentinden çıkmak için nasıl bir oyun kuracaktır?
Asporça'nın kaçışı sarayda infiale yol açar. Nilüfer ve Gonca, bu duruma sert tepki gösterirken Malhun Hatun dengeyi sağlamak için devreye girer. Ancak Orhan'ın Asporça'nın peşinden gitmesi, saraydaki kırılmayı daha da derinleştirir. Bu üçgende dengeler nasıl kurulacaktır?
İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, Evrenos ve Fatma'yı tuzağa düşürür. Evrenos'u ateşe veren Yiğit, büyük bir kırılmanın fitilini ateşler. Peki Evrenos, Fatma'nın gözleri önünde şehit mi olacaktır?
Sarayda gerilim sürerken Gonca Hatun'un doğumu başlar. Zorlu geçen doğumda hayatla ölüm arasında ince bir çizgi vardır. Alaeddin Bey, bir canı kucağına alırken diğerini toprağa mı verecektir?
Manastırdan kaçış sırasında Sultan Orhan ve Asporça arasında hararetli bir yüzleşme yaşanır. Sultan Orhan, Asporça'ya hatunu olduğunu idrak etmesini söyler. Bu sert hesaplaşma, bir sevda kıvılcımına dönüşecek mi?
Takip ormana kadar yayılırken, Sultan Orhan ve Asporça sığındıkları mağarada kaderleriyle yüzleşir. Bu kaçış, yeni bir başlangıcın habercisi mi olacaktır?