Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam Kuruluş Orhan var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 13 Mayıs 2026 ATV yayın akışı

        Bu akşam Kuruluş Orhan var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

        Kuruluş Orhan dizisinin bu akşam ATV yayın akışında yer alıp almadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen yapımının yeni bölümünü bekleyen seyirciler, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması nedeniyle yayın planında değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Kuruluş Orhan bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba ATV yayın akışı ve merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kuruluş Orhan dizisinin bu akşam ATV yayın akışında olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı için yeni bölüm beklentisi sürerken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması olan Gençlerbirliği – Trabzonspor maçı nedeniyle yayın planında bir değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda “Kuruluş Orhan bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?” soruları gündeme geldi. İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba ATV yayın akışı ve konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

        2

        BU AKŞAM KURULUŞ ORHAN VAR MI, YOK MU?

        ATV’nin 13 Mayıs tarihli güncel yayın akışına göre, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması nedeniyle Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

        Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

        3

        KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün 20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

        4

        ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS 2026

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:30 Gençlerbirliği – Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı

        22:40 Kuruluş Orhan (Tekrar)

        02:00 Ateş Kuşları

        05:00 Bir Küçük Gün Işığı

        5

        KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Boran Bey'in şehadeti sonrası Sultan Orhan, Şahinşah ve müttefiklerine cehennemi yaşatmakta kararlıdır. Peki Orhan Gazi'nin intikam planı ne olacak?

        Fatma'nın iz sürmesiyle Asporça'nın manastırda olduğu ortaya çıkar. Sultan Orhan, büyük tehlikelere rağmen manastıra sızmak için harekete geçer. Bu ölüm labirentinden çıkmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

        Asporça'nın kaçışı sarayda infiale yol açar. Nilüfer ve Gonca, bu duruma sert tepki gösterirken Malhun Hatun dengeyi sağlamak için devreye girer. Ancak Orhan'ın Asporça'nın peşinden gitmesi, saraydaki kırılmayı daha da derinleştirir. Bu üçgende dengeler nasıl kurulacaktır?

        İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, Evrenos ve Fatma'yı tuzağa düşürür. Evrenos'u ateşe veren Yiğit, büyük bir kırılmanın fitilini ateşler. Peki Evrenos, Fatma'nın gözleri önünde şehit mi olacaktır?

        Sarayda gerilim sürerken Gonca Hatun'un doğumu başlar. Zorlu geçen doğumda hayatla ölüm arasında ince bir çizgi vardır. Alaeddin Bey, bir canı kucağına alırken diğerini toprağa mı verecektir?

        Manastırdan kaçış sırasında Sultan Orhan ve Asporça arasında hararetli bir yüzleşme yaşanır. Sultan Orhan, Asporça'ya hatunu olduğunu idrak etmesini söyler. Bu sert hesaplaşma, bir sevda kıvılcımına dönüşecek mi?

        Takip ormana kadar yayılırken, Sultan Orhan ve Asporça sığındıkları mağarada kaderleriyle yüzleşir. Bu kaçış, yeni bir başlangıcın habercisi mi olacaktır?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afyonkarahisar'ın gelişmesi için birlikte çalışacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Onlar ne yaparsa yapsın biz...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Göçmen kuşların yolculukları gecikti!
        Göçmen kuşların yolculukları gecikti!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"