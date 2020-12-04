İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 4 Aralık Cuma günü akşam 21.00'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlama 5 ve 6 Aralık tarihlerinde de devam etmekle birlikte 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA MUAF OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.