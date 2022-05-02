2 Mayıs TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Eltilerin Savaşı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Vanguard, Hedefim Sensin ve Bayram Havası programları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 2 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;