29 Nisan TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Aziz, Arka Sokaklar, Survivor All Star, İyilik, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu ve Kasaba Doktoru yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 29 Nisan Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;