Bu alışkanlıklar size kısmi zararlar verebilir: Acilen vazgeçmeniz gereken 7 alışkanlık
Alışkanlıklar, günlük rutinlerimizde düzenli olarak uyguladığımız hareketlerdir ve sürekli olarak yaptığımız davranışlardan vazgeçmek zordur. Ancak bazı alışkanlıklar vardır ki sizin sağlığınızı riske atabilir bu sebeple de uzak durmanız gerekebilir. İşte, acilen vazgeçmeniz gereken alışkanlıklar...
Bir alışkanlığı bırakmak bazılarına göre 21 gün sürüyor fakat işin aslı öyle değil. Avrupa Sosyal Psikoloji dergisinde yayımlanan makaleye göre; sağlık psikolojisi araştırmacısı doktor Phillippa Lally ve meslektaşları, yeni bir alışkanlık oluşturmanın ortalama 66 gün sürdüğünü ve bireysel değerlerin ise 18 ile 254 gün arasında değiştiğini söylüyor. Yani bir alışkanlıktan vazgeçmeniz kolay olmayacaktır fakat bazı alışkanlıklardan vazgeçmeniz sizin için daha yararlı olabilir. İşte, vazgeçmeniz gereken 7 alışkanlık...
AYAKLARINIZI TORPİDOYA UZATMAKTAN KAÇININ
Yolculuk ederken rahat oturmak isteriz bu sebeple de ön koltukta ayağımızı torpidoya uzatırız. Fakat gerçek şu ki emniyet kemeriniz bağlı olsa da bu şekilde oturmak olası bir kazada yüzünüzün dizlerine çarpmasıyla sonuçlanabilir. Bunun sonucunda kemik kırılması gibi ciddi durumlar yaşayabilirsiniz.
ISLAK HAVLUNUZU ASKILIKTA BIRAKMAMALI VE DUŞ PERDESİNİ BİR TARAFA TOPLAMAMALISINIZ
Duştan sonra duş perdesini açmak ve ıslak havluyu asmak neredeyse istemsiz bir harekettir. Maalesef bu oldukça sağlıksız bir alışkanlık çünkü banyoda bulunan bakteriler havlunuzda kolaylıkla çoğalabilir, ayrıca tek tarafta toplanan duş perdesinin kıvrımlarında ise küf oluşabilir.
Bunun yerine ıslak havlularınızı başka bir odada kurumaya bırakabilir ve duş perdenizi kuruyana kadar uzatabilirsiniz.
AÇ KARNINIZA KAHVE İÇMEMELİSİNİZ
Güne kahve içerek başlamak çok yaygın olan bir alışkanlıktır. Ancak bunu aç karnına yapmak mide yanması ve sindirim sorunları gibi durumlar yaşamaya sebep olabilir. Sabahları karnınız aç olduğu için mideniz mide asidi salmaya başlar bu yüzden aç karnına tercih etmemelisiniz.
PATLAMIŞ MISIR DİŞ SAĞLIĞINIZ İÇİN ZARARLI OLABİLİR
Film izlerken patlamış mısır yemek vazgeçilemeyen bir gelenektir. Diş hekimleri, patlamış mısır parçalarının diş eti ile dişlerin arasına sıkışıp kalarak fark edilmeyeceğinden bahsediyor. Zamanında çıkarılmazsa muhtemelen diş kaybına neden olabileceği için tüketmemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.
ARABADA SU ŞİŞESİ BIRAKMAK YANGINA NEDEN OLABİLİR
Arabada ne olur ne olmaz diye düşünerek su bırakmak olağan bir durumdur ancak yaz aylarında arabada bırakacağınız su şişesi yangına sebep olabilir. Şişenizdeki su, mercek görevi görerek kendisine ulaşan güneş ışığı yüzünden yangın çıkartabilir. Bu ihtimal küçük olsa da göz önünde bulundurmakta fayda vardır.
SİVİLCENİZİ PATLATMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN
Bir gözenek aşırı yağla tıkandığında sivilce ortaya çıkar ve iltihaplanma süreci başlar. Sivilcenizin etrafının kırmızıya dönme sebebi, vücudunuzun o bölgeye bakterilerle savaşmak için beyaz kan hücreleri yollamasındandır.
Sivilcenizi patlattığınızda ise gözeneklerin kenarları hasar gördüğünden cildiniz bakterilere karşı korunmasız kalır, ayrıca sivilceleri sıkarken elleriniz kirliyse yaranın enfeksiyon kapması riskiyle karşılaşırsınız.
ŞARJ OLAN TELEFONU YASTIĞINIZIN ALTINA KOYMAMALISINIZ
Şarj olan telefonunuz ısınabileceğinden yangına sebebiyet verebilir. Cep telefonları gelişmesine rağmen genel sıcaklıkları sabit kalmayabilir, özellikle şarj olan bir telefon önemli ölçüde ısınabildiği için dikkatli olunması önemlidir.
Kaynak: Bright Side, European Journal of Social Psychology.