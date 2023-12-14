Bu alışkanlıklar size kısmi zararlar verebilir: Acilen vazgeçmeniz gereken 7 alışkanlık

Bir alışkanlığı bırakmak bazılarına göre 21 gün sürüyor fakat işin aslı öyle değil. Avrupa Sosyal Psikoloji dergisinde yayımlanan makaleye göre; sağlık psikolojisi araştırmacısı doktor Phillippa Lally ve meslektaşları, yeni bir alışkanlık oluşturmanın ortalama 66 gün sürdüğünü ve bireysel değerlerin ise 18 ile 254 gün arasında değiştiğini söylüyor. Yani bir alışkanlıktan vazgeçmeniz kolay olmayacaktır fakat bazı alışkanlıklardan vazgeçmeniz sizin için daha yararlı olabilir. İşte, vazgeçmeniz gereken 7 alışkanlık...

Yolculuk ederken rahat oturmak isteriz bu sebeple de ön koltukta ayağımızı torpidoya uzatırız. Fakat gerçek şu ki emniyet kemeriniz bağlı olsa da bu şekilde oturmak olası bir kazada yüzünüzün dizlerine çarpmasıyla sonuçlanabilir. Bunun sonucunda kemik kırılması gibi ciddi durumlar yaşayabilirsiniz.

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ISLAK HAVLUNUZU ASKILIKTA BIRAKMAMALI VE DUŞ PERDESİNİ BİR TARAFA TOPLAMAMALISINIZ

Duştan sonra duş perdesini açmak ve ıslak havluyu asmak neredeyse istemsiz bir harekettir. Maalesef bu oldukça sağlıksız bir alışkanlık çünkü banyoda bulunan bakteriler havlunuzda kolaylıkla çoğalabilir, ayrıca tek tarafta toplanan duş perdesinin kıvrımlarında ise küf oluşabilir.

Bunun yerine ıslak havlularınızı başka bir odada kurumaya bırakabilir ve duş perdenizi kuruyana kadar uzatabilirsiniz.