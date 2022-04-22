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Bu araca 13 göçmen sığdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'da hafif ticari araçla 13 düzensiz göçmeni taşıyan aracın şoförü tutuklandı.

Olay, 20 Nisan saat 16.00 'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği tarafından içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen araç Marmaris'ten Datça istikameti çıkışında durduruldu.

Hafif ticari aracın içinden 13 düzensiz göçmen çıktı. İllegal yollar ile yurt dışına çıkmayı planladıkları düşünülen düzensiz göçmenler emniyetteki sorgularının ardından il göç idaresine sevk edildi. Aracı kullanan şoför A.Ü. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.