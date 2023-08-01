Haberler Dünya Bu ayı gerçek mi değil mi? Çin Hayvanat Bahçesi açıkladı

Bu ayı gerçek mi değil mi? Çin Hayvanat Bahçesi açıkladı Çin'de yer alan bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Birçok insan videodaki ayının, kostüm giymiş bir görevli olduğunu yazdı. İddialar büyüyünce, hayvanat bahçesi açıklama yapmak zorunda kaldı. Habertürk Giriş: 01.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 01.08.2023 - 10:27 facebook

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Çin'in doğusunda kalan bir hayvanat bahçesindeki görüntüler sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Görüntüleri gören insanlar, videodaki ayının gerçek bir ayı olmadığını ve bunun ayı kostümü giymiş bir görevli olduğunu yazdı. İddialar o kadar büyüdü ki hayvanat bahçesi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Ayıların çevrelerini daha iyi görebilmek için ayakları üzerinde durmaları alışılmadık bir durum değildir. Ancak Hangzhou Hayvanat Bahçesi'nin güneş ayılarından birinin (güneydoğu Asya'da bulunan bir ayı türü) kürkü bacaklarının üzerinde sarkmış halde gözükünce, görüntüler tartışmalara yol açtı.