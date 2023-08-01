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        Haberler Dünya Bu ayı gerçek mi değil mi? Çin Hayvanat Bahçesi açıkladı

        Bu ayı gerçek mi değil mi? Çin Hayvanat Bahçesi açıkladı

        Çin'de yer alan bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Birçok insan videodaki ayının, kostüm giymiş bir görevli olduğunu yazdı. İddialar büyüyünce, hayvanat bahçesi açıklama yapmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 10:27
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        Çin'in doğusunda kalan bir hayvanat bahçesindeki görüntüler sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Görüntüleri gören insanlar, videodaki ayının gerçek bir ayı olmadığını ve bunun ayı kostümü giymiş bir görevli olduğunu yazdı. İddialar o kadar büyüdü ki hayvanat bahçesi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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        Ayıların çevrelerini daha iyi görebilmek için ayakları üzerinde durmaları alışılmadık bir durum değildir. Ancak Hangzhou Hayvanat Bahçesi'nin güneş ayılarından birinin (güneydoğu Asya'da bulunan bir ayı türü) kürkü bacaklarının üzerinde sarkmış halde gözükünce, görüntüler tartışmalara yol açtı.

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        Hangzhou Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabından Malezyalı bir güneş ayısı olan Angela'nın bakış açısından yazılan bir gönderide, "Bazı insanlar benim bir insan gibi durduğumu düşünüyor" dedi. "Görünüşe göre beni pek anlamıyorsun."

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        Hayvanat bahçesi gönderide, güneş ayılarının diğer ayılardan daha küçük olduğunu ve farklı göründüklerini, ancak gerçek olduklarını söyledi. "Ayılar söz konusu olduğunda, akla ilk gelen şey devasa bir figür ve inanılmaz bir güçtür. Ancak tüm ayılar devasa ve tehlikeli değildir" diye ekledi.

        Fotoğrafta gerçek bir güneş ayısı görülüyor.

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        Hayvanat bahçesinde gelen bu açıklamaya rağmen her kullanıcı ikna olmuş gibi gözükmüyor; birçok kullanıcı hâlâ bunun bir kostüm olduğunu söylüyor.

        Fotoğrafta gerçek bir güneş ayısı görülüyor.

        Kaynak: Independent

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